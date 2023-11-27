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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

كشف هيثم زنيتا مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين، تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز .

 

وقال هيثم زنيتا في تصريح خاص لصدى البلد": كنا بنصور مشاهد في الفيلا ، وكان هناك مشهد يجمعه بالفنان شريف منير وكانت ستدخل عليهم الفنانة نانسي هلال ولكنها لم تلحق".

 

وتابع :" شعر بتعب شديد وقالي عاوز اقعد على الكرسي ، وكان معه ابنه ولكن بعد ذلك سقط على الارض و الفنان شريف منير جس نبضه ولكنه وجده انقطع وعاد مرة اخرى ليتم نقله لمستشفى زايد حيث توفى هناك".,

 

 

عزاء طارق عبد العزيز:

 

يقام عزاء الفنان طارق عبد العزيز غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بقاعة الرزاق.

 

انتهت صلاة الجنازة على الفنان طارق عبد العزيز وحرص حرص عدد كبير من نجوم الفن ، على تشييع الجثمان ومنهم الفنان محمد هنيدى وإياد نصار وشريف منير والفنان محمد رياض وفتوح أحمد من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على صفحات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عقب وفاة الفنان طارق عبد العزيز، والذي وافته المنية مساء أمس الأحد أثناء تصويره أحد مشاهد مسلسله الجديد "بقينا اتنين مع شريف منير ورانيا يوسف.

 

وفور إعلان الخبر وتحولت صفحات موقع  الفيس بوك وانستجرام لسرادق عزاء، حيث قام عدد كبير من نجوم الفن بنعي الراحل بكلمات مؤثرة، فيما أصيب أصدقائه بحالة من الذهول، خاصة فريق عمل مسلسله الأخير الذى كان متواجدا لحظة وفاته باللوكيشن.

 

ومن الفنانين الذين حرصوا على نعيه صديق عمره الفنان خالد الصاوي الذى كتب: طارق حبيبي أمانة عليك سلملي، على كل شلة حقوق واحجزلي وسطيكم، وانعم مع السابقين.. اللاحقون قلة، مستنيين الإشارة ونجتمع بيكم، وما تعتلوش همنا آمنا وصبرنا، سيبولنا حزن الفراق، خلوا الونس..

 

وكتب المخرج عمرو عرفة : ‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل وانتقل الى الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه.

 

أما نبيل الحلفاوي فكتب: كان حضوره مريحا يشع طيبة وسلاما ، رحم الله الفنان طارق عبد العزيز وخالص العزاء لأسرته وأصدقائه والأسرة الفنية".

طارق عبد العزيز هيثم زنيتا عزاء طارق عبد العزيز مدير تصوير مسلسل وبقينا اثنين اللحظات الاخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز

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مدير تصوير وبقينا اثنين يكشف اللحظات الاخيرة في حياة طارق عبد العزيز

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