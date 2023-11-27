قبل مواجهة سموحة.. أحمد حسن يعلن خبرا غير سار لجماهير الأهلي

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن خبر غير سار لجماهير الاهلي قبل مواجهة سموحة.

وكتب حسن عبر فيسبوك: غياب علي معلول وطاهر وبيرسي تاو عن مران الأهلي الجماعي الأخير قبل مواجهة سموحة.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة غداً الثلاثاء في السابعة مساء على ملعب استاد السلام في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

احتفى الحساب الرسمي لدوري ابطال افريقيا على موقع فيس بوك بذكرى مرور ٣ سنوات على فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على حساب نادى الزمالك.

وجاء فوز النادي الأهلى بهدفين لهدف في النهائي الافريقي، وأحرز الهدف الأول للأهلى عمرو السولية، وتعادل للزمالك شيكابالا، ثم جاء محمد مجدي أفشة بهدف القاضية التاريخي ليتوج الأهلي بالبطولة للمرة التاسعة.

وقال الكاف عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك: “قبل ثلاث سنوات، توج النادي الأهلي بطلاً لأفريقيا للمرة التاسعة التي طال انتظارها.. حقيقة أنه كان نهائي الديربي الوحيد في TotalEnergiesCAFCL حتى الآن وهو ما جعله مميزًا للغاية! ".