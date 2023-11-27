هربوا سيرا على الأقدام..أستاذ لغة عبرية: السرايا والجنود الإسرائيليون لم ينسحبوا فقط

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن السرايا والجنود الإسرائيليين لم ينسحبوا فقط ولكن هربوا سيرا على الاقدام إلى بيوتهم، وأنهم شعروا بالخذلان والتضليل والكذب من قبل القيادات.

وأوضح أنور في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc، أن الجنود وجدوا تفرقة بين الجنود واليهود الذين يرفضون الخدمة في الجيش أو المساعدة فضلا عما واجهوه من صمود المقاومة الفلسطينية والمواجهات العنيفة .

حبس وغرامة

وأضاف، أن الهروب من الحرب يُعرض الجندي لعقوبات مختلفة تصل للحبس والغرامة، والملاحقة القانونية، وتختلف العقوبة من جندي احتياط أو جندي متطوع أو جندي عامل .

