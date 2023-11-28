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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سفيرة الولايات المتحدة بالإمارات: 128 مليار دولار صفقات أمريكية بمعرض دبي للطيران

معرض دبي للطيران
معرض دبي للطيران

كشفت مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الإمارات، أن الشركات الأمريكية وقعت اتفاقيات بقيمة تزيد على 128 مليار دولار أمريكي للتكنولوجيا والمنتجات والخدمات الأمريكية، خلال معرض دبي للطيران، بما في ذلك صفقة طيران الإمارات وبوينغ بقيمة 52 مليار دولار.


وأكدت السفيرة سترونغ في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أهمية السوق الإماراتي للشركات الأمريكية، قائلة "تعد دولة الإمارات موطناً لأكثر من 1500 شركة أمريكية، العديد منها من الشركات الرائدة ذات الشهرة العالمية في الصناعات الخاصة بها، وتنجذب هذه الشركات إلى دولة الإمارات بسبب موقعها الاستراتيجي وبيئتها الداعمة للأعمال وإمكانية الوصول إلى الأسواق المتنامية في المنطقة".


وأضافت أن بيئة الاستثمار في الولايات المتحدة تتسم بالقوة، وتتميز بسوق ديناميكية وإطار تنظيمي قوي يعزز النمو والابتكار، بالإضافة إلى ذلك يمثل التنوع أمرا مهما جداً عند الحديث عن القوى العاملة.


وأوضحت: "في وقت سابق من هذا العام، شارك وفد يضم 58 عضواً من كبار رجال الأعمال الإماراتيين - بقيادة وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي، في قمة الاستثمار في الولايات المتحدة، والتي استضافتها وزارة التجارة الأمريكية، وتدل هذه المشاركة الإماراتية القوية على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالاستثمار في الولايات المتحدة والذي لا يساهم في النمو الاقتصادي فحسب، بل يعزز أيضاً أسس علاقتنا التجارية".

وفيما يخص معرض دبي للطيران الذي عقد بين 13 و17 نوفمبر، قالت السفيرة الأمريكية "تفخر الولايات المتحدة بمشاركة أكبر وفد من الشركات الأمريكية في معرض دبي للطيران هذا العام".


وتابعت: "أظهرت كل من هذه الشركات ريادتها في مجال الابتكار وهندسة وتكنولوجيا الطيران المتطورة، فضلاً عن شراكاتها الدائمة مع نظيراتها في دولة الإمارات".


وأكدت مارتينا سترونغ، أن الشراكة التجارية والاستثمارية القوية بين كل من الإمارات والولايات المتحدة تعمل على تعزيز الابتكار، وتسهم في تقديم المنتجات والخدمات الأكثر حداثة وابتكاراً والعالية الجودة لما فيه مصلحة البلدين.


وحول التعاون فيما يخص التكنولوجيا الخاصة بالطاقة المتجددة، أفادت السفيرة سترونغ، بأن دولة الإمارات والولايات المتحدة تعملان معا لمعالجة أزمة المناخ من خلال الاستثمارات والسياسات الاستراتيجية لتسريع عملية إزالة الكربون والتخفيف من آثار تغير المناخ.

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