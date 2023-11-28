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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة طوباس وتحاصر منازل المواطنين

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد أن قوات خاصة إسرائيلية تقتحم مدينة طوباس وتحاصر منازل المواطنين.

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاصر بالدبابات عدة مناطق في شمال قطاع غزة، منعت وصول امدادات الوقود والأدوية لمستشفيات شمال القطاع، والمحاصرة منذ عدة أسابيع.


وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات، الاندونيسي، وكمال عدوان والعودة في شمال القطاع، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدفق امدادات الوقود والأدوية لها، على الرغم من وجود مئات الجرحى والمرضى بداخلها، وتوقف المولدات الكهربائية فيها، مما جعل مهمة انقاذ جرحى العدوان الإسرائيلي صعبة، داعية لتدخل دولي عاجل لإجبار الاحتلال على السماح بتدفق الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود لمستشفيات شمال القطاع.

 

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