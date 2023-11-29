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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت وحظك اليوم 29 نوفمبر 2023| مسئوليات جديدة

الحوت
الحوت

 

برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس) ويتميز هؤلاء الاشخاص بالمظهر الجيد والعاطفة الكبيرة والذكاء على الصعيد المهني والدراسي
نستعرض لكم توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

على الرغم من الخلافات البسيطة، ستشاهد اليوم بعض لحظات الحب المشرقة و اقضِ المزيد من الوقت معًا وقم بتسوية النزاعات القديمة اليوم وهناك مجال أكبر للأداء في المكتب وتعامل مع الثروة بذكاء وكن بصحة جيدة اليوم.


برج الحوت على الصعيد العاطفي

محاولاتك الصادقة لإبقاء الشريك سعيدًا ستنجح اليوم ولكن عليك تجنب الكلمات القاسية واللاذعة في الحياة العاطفية اليوم واقضي المزيد من الوقت مع شريكك

قد تحتاج بعض علاقات الحب الجديدة إلى مزيد من الوقت للتعرف على بعضها البعض وسيساعدك الصبر والموقف الإيجابي على إنجاح علاقة الحب اليوم و من الممكن أن تحمل أنثى متزوجة من برج الحوت و بعض علاقات الحب سوف تشهد تدخل شخص ثالث مما يسبب المشاكل.

توقعات برج الحوت مهنيا

كن مستعدًا لتحمل مسؤوليات جديدة في المكتب و سيكون لديك جدول أعمال مزدحم وسيتعين عليك قضاء وقت إضافي وأثبت مهاراتك في التواصل على طاولة المفاوضات مع العملاء الأجانب وأولئك الذين يعملون في القانون والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والضيافة والمبيعات والأكاديميين والنقل سوف يرون خيارات جديدة للنمو وقد يواجه رجال الأعمال اليوم عقبات في إطلاق مشاريع جديدة، في حين سيواجه بعض رواد الأعمال مشاكل مالية، خاصة في تلقي الأموال من الخارج.

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توقعات برج الحوت ماليا

اتخذ قرارات مالية ذكية اليوم وسيجد بعض مواليد برج الحوت فرصًا للاستثمار في العقارات و يمكنك تجربة الحظ في سوق الأوراق المالية والتداول والمضاربة والجزء الثاني من اليوم جيد لشراء المجوهرات والمركبات وسيكون هناك دعم مالي من أحد الأشقاء اليوم بينما ستحصل أيضًا على الموافقة على القرض، اليوم قد تحصل أيضًا على مساعدة مالية من والدي زوجتك.

توقعات برج الحوت صحيا

لن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة، ومع ذلك فمن الحكمة توخي الحذر أثناء المشاركة في رياضات المغامرة بما في ذلك المشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات الجبلية والأنشطة تحت الماء و يجب على النساء الحوامل توخي الحذر أثناء ركوب السكوتر بينما تحتاج إلى شرب الكثير من الماء، يجب أن تكون القائمة أيضًا صحية وخالية من الدهون
 

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