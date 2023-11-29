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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كيف تحمي أفراد أسرتك في المنزل من عدوي البرد والأنفلونزا؟

كيف تحمي أفراد أسرتك
كيف تحمي أفراد أسرتك في المنزل من عدوي نزلات البرد والأنفلون

يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد والإنفلونزا بسبب تقلبات الطقس وأنخفاض درجة الحرارة، لذلك إذا كنت تعاني من نزلات البرد و تودين حماية أفراد أسرتك في المنزل من العدوى بالبرد والإنفلونزا، يمكنك اتباع بعض الاحتياطات والتدابير الوقائية التالية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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كيف تحمي أفراد أسرتك في المنزل من عدوي نزلات البرد والأنفلونزا

غسل اليدين: اغسل يديك جيدًا وبانتظام باستخدام الماء الدافئ والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية. حث أفراد الأسرة الآخرين على فعل الشيء نفسه، يجب غسل اليدين قبل التعامل مع الطعام، وبعد استخدام الحمام، وعندما تعود إلى المنزل بعد الخروج.

تجنب اللمس الوجه: حاول تجنب لمس العينين والأنف والفم قدر الإمكان، فهذه المناطق حواجز لدخول الفيروسات إلى جسمك.

التغطية عند السعال والعطس: استخدم منديل ورقي أو ثنية ذراعك عند السعال أو العطس للحد من انتشار الجسيمات المحملة بالفيروسات في الهواء. تأكد من التخلص من المنديل الورقي بعد الاستخدام وغسل اليدين بعدها.

التهوية المناسبة: حافظ على تهوية المنزل عن طريق فتح النوافذ للسماح بتدفق الهواء النقي. هذا يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الفيروسات في الهواء المغلق.

التباعد الاجتماعي: حاول الابتعاد عن الأشخاص الذين يعانون من الأعراض المشتركة للبرد أو الإنفلونزا. قم بتجنب الاحتكاك الوثيق والتجمعات الكبيرة في الأماكن العامة.

التنظيف والتعقيم: نظف الأسطح والأشياء التي يتم استخدامها بانتظام في المنزل باستخدام منظفات فعالة. يركز على المساحات التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل المقابض والأجهزة الإلكترونية وأدوات المطبخ.

الراحة والتغذية الجيدة: يجب على الأفراد المصابين بالبرد أو الإنفلونزا البقاء في المنزل والحصول على قسط كافٍ من الراحة والتغذية الجيدة لتعزيز نظام المناعة.

ومن المهم أن يتم تذكير أفراد الأسرة بأهمية اتباع هذه الإجراءات الوقائية والحماية للحفاظ على صحتهم.

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