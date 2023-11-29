أخذ قسط من الراحة.. طريقة علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

إذا كنت تعاني من ألم في الضلوع بسبب الكحة، فإليك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم بحسب ما نشره موقع هيلثي :

علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

الراحة: قم بأخذ قسط كافٍ من الراحة وامنح جسمك الوقت اللازم للشفاء. تجنب الأنشطة الجسدية الشاقة التي قد تزيد من الألم.

التسخين: استخدم وسائل التسخين الموضعية مثل الحزام الحراري أو الزجاجات المملوءة بالماء الساخن لتدفئة المنطقة المؤلمة. يمكن أيضًا وضع منشفة دافئة على الصدر لتخفيف الألم.

التنفس العميق: قم بممارسة تمارين التنفس العميق لتهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف الضغط على الضلوع. استنشق ببطء عبر الأنف، ثم أخرج الهواء ببطء عبر الفم. كرر هذه التمارين عدة مرات في اليوم.

شرب السوائل الدافئة: استهلك السوائل الدافئة مثل الشاي الدافئ أو الحساء لتخفيف الألم وتهدئة الحنجرة.

العلاج الدوائي: إذا كان الألم شديدًا، يمكنك استخدام مسكنات الألم الموجودة دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين، ولكن يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل تناول أي دواء للتأكد من أنه آمن لك ولا يتعارض مع أي حالة صحية أو أدوية أخرى تتناولها.

العلاج السعال: إذا كان الألم مرتبطًا بالسعال المستمر، يمكن استخدام مسكنات السعال الموجودة دون وصفة طبية لتخفيف السعال وبالتالي تقليل الضغط على الضلوع.

إذا استمر الألم أو تفاقم، أو كنت تعاني من أعراض أخرى مثل صعوبة في التنفس الشديدة أو ضيق في التنفس، فيجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشكل صحيح.