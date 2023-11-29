عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخذ قسط من الراحة.. طريقة علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

علاج ألم الضلوع بسبب
علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

إذا كنت تعاني من ألم في الضلوع بسبب الكحة، فإليك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الألم بحسب ما نشره موقع هيلثي :

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة

نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتخلص الحامل من الكحة ودرة تثير الجدل بالأبيض والأسود

علاج ألم الضلوع بسبب الكحة

الراحة: قم بأخذ قسط كافٍ من الراحة وامنح جسمك الوقت اللازم للشفاء. تجنب الأنشطة الجسدية الشاقة التي قد تزيد من الألم.

التسخين: استخدم وسائل التسخين الموضعية مثل الحزام الحراري أو الزجاجات المملوءة بالماء الساخن لتدفئة المنطقة المؤلمة. يمكن أيضًا وضع منشفة دافئة على الصدر لتخفيف الألم.

التنفس العميق: قم بممارسة تمارين التنفس العميق لتهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف الضغط على الضلوع. استنشق ببطء عبر الأنف، ثم أخرج الهواء ببطء عبر الفم. كرر هذه التمارين عدة مرات في اليوم.

شرب السوائل الدافئة: استهلك السوائل الدافئة مثل الشاي الدافئ أو الحساء لتخفيف الألم وتهدئة الحنجرة.

العلاج الدوائي: إذا كان الألم شديدًا، يمكنك استخدام مسكنات الألم الموجودة دون وصفة طبية مثل الباراسيتامول أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الايبوبروفين، ولكن يجب استشارة الصيدلي أو الطبيب قبل تناول أي دواء للتأكد من أنه آمن لك ولا يتعارض مع أي حالة صحية أو أدوية أخرى تتناولها.

العلاج السعال: إذا كان الألم مرتبطًا بالسعال المستمر، يمكن استخدام مسكنات السعال الموجودة دون وصفة طبية لتخفيف السعال وبالتالي تقليل الضغط على الضلوع.

إذا استمر الألم أو تفاقم، أو كنت تعاني من أعراض أخرى مثل صعوبة في التنفس الشديدة أو ضيق في التنفس، فيجب عليك استشارة الطبيب لتقييم الحالة وتوجيهك بشكل صحيح.

الجهاز التنفسي الكحة الضلوع ألم الضلوع علاج ألم الضلوع بسبب الكحة أخرج الهواء ببطء شرب السوائل الدافئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هجوم جماهير الأهلي .. حسام غالي يكشف السبب في رحيل عبد الحفيظ

قفزة مفاجأة في أسعار العقارات.. اعرف السبب والتمليك والإيجارات وصلوا لكام

غضب «الخطيب»|محمد عبدالمنعم يحسم مصيره مع الأهلي: الرحيل وَجب .. والنادي القادم أوروبي

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

بيان عاجل من الحكومة بشأن سعر الدولار يطمئن المصريين|وهذا ثمنه رسميًا الآن

بركان غضب أهلاوي|أوضة اللبس فكّت.. النجوم يتمردون والقرارات مرتبكة والمتهم شخص واحد

حسام غالي يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ العامري فاروق.. ويطالب الجميع بالدعاء له

موضوعات متعلقة

خلافات النجوم الأسرية| شقيق أنغام يهاجم عائلته.. طليقة حسن شاكوش تتراجع عن الاعتذار.. سر طلاق أحمد سعد

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

بعد التحذير من دواء كحة شهير.. طريقة علاجها بالمنزل بدون أدوية

عبوات مغشوشة لعلاج السعال.. هيئة الدواء تكشف التفاصيل

هل السعال الجاف مرتبط بالعوامل النفسية؟

دعاء الزلزال والهزات الأرضية.. ردده يحفظك من الكوارث وموت الفجأة

فضل العمل الخيري .. وماذا أعد الله للمتصدقين؟ 25 مكافأة ربانية

خلافات النجوم الأسرية| سر انفصال أحمد سعد.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور.. وأيتن عامر تحرر محضرا

ترشيحاتنا

الموت الأكبر.. الصحة العالمية تحذر من كارثة على غزة

أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023

رياح وسحب رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر مواطنيها من الطقس السيء

الجمعة.. مؤتمر للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالقاهرة

وزير التعليم يعلن تطوير مناهج اللغة العربية بكافة المراحل حفاظا على تراثها الأصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقعن في حب مقاتلي حماس| رسائل أسيرات إسرائيل للمقاومة تصدم الاحتلال

نشرة المرأة والصحة| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ سرطان الكبد الأولي.. ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم

بسبب ملابسها| ناقد موضة يهاجم نانسي عجرم.. تفاصيل

أخيرًا.. التسعيرة جبرية ومتعلقة في المحلات|هذه أسعار السجائر الرسمية.. لا تدفع جنيهًا زيادة

فيديو

أحمد فهمي: حياتي «سمك لبن تمر هندي».. ولهذا السبب لم أنجب|أبرز تصريحات أحمد فهمي بعد انفصاله عن هنا الزاهد

«حاسس إني في بلدي ووطني».. تفاصيل حصول عمرو أديب على الجنسية السعودية «فيديوجراف»

الإنترنت مقابل عودة الشركات للإعلان على منصته.. كواليس زيارة إيلون ماسك للاحتلال «فيديوجراف»

كوارث سائقي النقل.. أحدهم روع المواطنين وآخر دمر كوبري عرابي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ