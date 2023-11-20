أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة



يرتبط موسم الشتاء بالإصابة بأمراض البرد والسعال وصعوبات التنفس، ويمكن أن تستمر هذه المشكلات الصحية لفترات طويلة، وخاصةً من يعانون من الجيوب الأنفية وإلتهابات الحلق، مما يؤثر سلباً على الصحة العقلية والبدنية.





وللوقاية من هذه الأمراض، ينصح بوجود مجموعة من الأعشاب الأساسية في المنزل خلال موسم الشتاء ، لذا نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى..





1- الزنجبيل





يساعد الزنجبيل في الشعور بالدفء، كما أنه يخفف إلتهاب الحلق ويساعد في تخليص الجسم من نزلات البرد والسعال المتكرر، وكذلك يدعم الدورة الدموية.





وينصح بإستخدام الزنجبيل الطازج وغليه في الماء وشربه قبل الإفطار والعشاء بنصف ساعة، وإذا لم يتوفر الزنجبيل الطازج فيمكن إستخدام البودرة عوضاً عنه.





2- القرفة





تستخدم القرفة في علاج كثير من أمراض الشتاء مثل السعال وأمراض الصدر المختلفة، كما أنها تحتوي على مواد طاردة للبلغ.





وكذلك تساعد القرفة في الشعور بالدفء ورفع الحالة المعنوية خلال موسم الشتاء الذي يصيب كثير من الأشخاص بتقلبات مزاجية.





ويمكن إستخدام بودرة القرفة أو الأعواد الخشبية وإضافتها إلى الماء المغلي وتركها قليلاً على النار ثم شربها بمفردها أو بالحليب.





3- الميرمية





تعتبر الميرمية مضاد حيوي طبيعي للجسم، فتقضي على الفيروسات والبكتيريا وتفيد الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي أيضاً، حيث تعالج العديد من أمراض المعدة.





وتساهم الميرمية في تخفيف الزكام وإلتهابات الحلق وتطهير الفم.





أيضاً يتم غلي عشبة الميرمية في الماء وشربها مرة يومياً.





4- البابونج





يساعد البابونج في تهدئة الام المعدة والمغص، ويحول دون الإصابة بنزلات البرد، حيث يوفر حماية طبيعية من العدوى والبكتيريا.





ويتم غلي البابونج وتركه مغطى لمدة 5 دقائق ثم شربه دافئاً.





5- الكركم





يعد مسحوق الكركم من أهم محصنات الجسم ضد أمراض الشتاء المختلفة، فهو مثالي لمكافحة البرد والسعال، وتحسين عمل الجهاز المناعي بالجسم.





ويمكن شرب كوبين من مغلي مسحوق الكركم مرتين يومياً.





6- فلفل





هو نوع من التوابل المألوفة مثل الفلفل الأسود، وله عدة فوائد، مثل تعزيز الأيض، التخلص من السموم، تحسين تدفق الأكسجين، ووقاية الجسم من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة.





ويعتبر من أفضل منشطات الرئتين وتدعيم التنفس بصورة أفضل.





يتم إستخدام ملعقة صغيرة من مسحوق دار فلفل مع الماء الدافىء وملعقة صغيرة من العسل الأبيض.





7- البقدونس





لا يجب أن يخلو المنزل من البقدونس في الشتاء بإستمرار، حيث أنه يحتوي على كميات كبيرة من البوتاسيوم، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي ومنع الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة، وكذلك تقليل فرص الإصابة بفقر الدم.





كما أنه يمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمين في هذا الموسم الذي يزداد فيه الشعور بالبرودة وبالتالي الكسل والخمول.





يتم غلي البقدونس وشرب الماء الخاص به، ويمكن تناوله بمفرده أو مع السلطة.





8- العرقسوس





من أكثر النباتات التي تقي من أمراض الشتاء، فيحسن وظائف الجهاز المناعي في الجسم، ويحميه من مختلف أمراض الصدر والرئتين، كما أنه طارد للبلغم.





ويمكن تناول العرقسوس بعد غليه في الماء وتركه حتى يصبح دافئاً ثم تحليته بالعسل الأبيض.





9- اليانسون





لا غنى عن اليانسون في الشتاء، لما يحمله من خواص عديدة فيما يتعلق بإلتهاب الحلق واللوزتين، حيث يهدىء من هذه الإلتهابات ويخلص الجهاز التنفسي من الفيروسات ويطرد البلغم.





وينصح بشرب اليانسون أكثر من مرة في اليوم بعد إضافة العسل الأبيض له.





10- ورق الجوافة





يساعد ورق الجوافة في القضاء على السعال المتكرر والشديد، وهي من المشكلات الصحية المنتشرة في موسم الشتاء، كما يساعد في توسيع الشعاب الهوائية.





وورق الجوافة هو عبارة عن أوراق أشجار يتم غليها في الماء وتغطيتها لبضع دقائق ثم شربه دافئاً.





11- الزعتر





يعمل الزعتر كمطهر فعال للجهاز التنفسي ويساعد في تنقيته والقضاء على الكحة الشديدة، ولذلك فهو أساسي في المنزل خلال موسم الشتاء.





ويتم تحضير مشروب الزعتر عن طريق غلي أوراقه ثم شرب الماء الخاص بها