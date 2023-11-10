نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتخلص الحامل من الكحة ودرة تثير الجدل بالأبيض والأسود

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

للتخفيف من السعال أثناء الحمل، تجنبي التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، وتجنبي التعرض للأماكن شديدة التلوث أو الغبار، يجب على النساء الحوامل أيضًا شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميًا، ويتم تشجيعهن على شرب الشاي الدافئ مع العسل والليمون (الذي يمكن أن يساعد في تخفيف السعال بشكل طبيعي)

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة وفي نفس الوقت متوفرة في مختلف أنحاء العالم بسهولة

نشرت الفنانة درة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.