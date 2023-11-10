نشرة المرأة والصحة.. طرق فعالة لتخلص الحامل من الكحة ودرة تثير الجدل بالأبيض والأسود

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.
للحامل.. طرق فعالة للتخلص من الكحة تعرفِ عليها
للتخفيف من السعال أثناء الحمل، تجنبي التعرض لفترات طويلة لدرجات الحرارة الباردة، وتجنبي التعرض للأماكن شديدة التلوث أو الغبار، يجب على النساء الحوامل أيضًا شرب حوالي 2 لتر من الماء يوميًا، ويتم تشجيعهن على شرب الشاي الدافئ مع العسل والليمون (الذي يمكن أن يساعد في تخفيف السعال بشكل طبيعي)
ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل يوميا
يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة وفي نفس الوقت متوفرة في مختلف أنحاء العالم بسهولة
أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد
نشرت الفنانة درة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة.