يبحث عنهم تحت الأنقاض.. الفلسطيني "ياسر أبو شمالة" يفقد 37 من عائلته

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرا عن الفلسطيني ياسر أبو شمالة"، والذي كان جالسا على ركامة من النقاض ناظر إليها بعين المأساة، مشاهد وذكريات يرويها وهو في حسرة على ما حدث، ولم يجد في مخيلاته سوى سؤال واحد لماذا هذا الدمار ونحن أصحاب الأرض.

قصة الفلسطيني ياسر أبو شمالة، وهو الفلسطيني الذي فقد 37 من أفراد اسرته، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

دمر الأخضر واليابس

بحث أبو شمالة بين الأنقاض، عن أي ناجين من أفراد أسرته لكن جهوده باءت بالفشل، ولم يجد سوى الدمار، وهو متسمسك بأرضه، فالعدوان الإسرائيلي على غزة دمر البنية التحتية لغزة بشكل كامل، ودمر الأخضر واليابس.