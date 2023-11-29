ماتش وفنجان قهوة.. أحمد الطيب يعلق على فوز الزمالك

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي الشهير علي فوز نادي الزمالك اليوم علي فيوتشر بهدفين مقابل لا شيء .





وكتب الطيب عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"الزمالك امام فيوتشر - كامل الأوصاف براڤوا. نجم اللقاء المدرب معتمد جمال شكراًلجماعية الأداء و هى تحسب للكوتش و لجميع اللاعبين الإنضباط و الإحترام التكتيكى عظيم بعد لقاء اليوم /دونجا أفضل لاعب فى مصرمركز 6 وجوده اساسى فى المنتخب مسألة وقت عمر جابر متكامل زيزو يبقى زيزو بريق و عطاء و تأثير كبير 👏👏👏 ماتش وفنجان قهوة فى ال✂️".





تمكن نادي الزمالك من الفوز على فريق مودرن فيوتشر، في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام، بهدفين نظيفين.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف التقدم للزمالك في مودرن فيوتشر، في الدقيقة ٣٩ من ركلة جزاء تم احتسابه لصالح سيف الدين الجزير، وجاء إبراهيما نداى لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 من عمر الشوط الأول.





وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى الزمالك إلى 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، وتوقف رصيد فيوتشر عند النقطة 12 في المركز الرابع.

وانتهت احداث الشوط الأول من مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري، في المباراة المقامة على استاد السلام بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.



