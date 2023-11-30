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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بلوموندو في الصدارة.. تعرف على إيرادات الأفلام الأربعاء

صدى البلد

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم بلوموندو لحسن الرداد وفوي فوي والعميل صفر وحسن المصري لأحمد حاتم.


 بلوموندو

وتمكن فيلم بلوموندو من بطولة حسن الرداد من تحقيق إيرادات امس في السينمات وصلت  99،896 جنيها ليحتل المركزالأول. 

يشارك في بطولة فيلم "بلوموندو" بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجيوجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.
 

فوي فوي فوي

حقق “فوي فوي فوي” من بطولة محمد فراج، إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 54،845جنيها فى  شباك التذاكر أمسليحتل المركز الثانى. 

الفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، ومن خلاله ينتقل من عالم الإعلانات إلى عالم الأفلام السينمائية.

وتدور الأحداث في عام 2013 في مصر وهي مستوحاة من أحداث حقيقية؛  حيث يحلم حسن بالفرار وبدهاء ومكر يجدالفرصة حين يُعلن عن فريق كرة قدم للمكفوفين ينافس في بطولة كأس العالم المقامة في بولندا، يتحد حسن مع مجموعةمن الشباب اليائسين ويذهبون لأبعد الحدود لتحقيق هذا الحلم.

فيلم “وش فى وش”

وحقق فيلم “وش في وش” الذى يقوم ببطولته كل من محمد ممدوح وأمينة خليل وأنوشكا وبيومي فؤاد وتأليف وإخراجخالد الحلفاوي، إيرادات بلغت 48،345 جنيها  ليحتل المركز الثالث

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي تتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم “العميل صفر”

و حقق فيلم العميل صفر من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 41،794 جنيها ليحتل المركز الرابع. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرضللعديد من المواقف الكوميدية.

الخميس اللي جاي

حقق الفيلم إيرادات في السينمات المصرية ليلة أمس وصلت إلى 13،472 جنيها ليحتل المركز الخامس. 

فيلم “الخميس اللي جاي”، من بطولة عمرو عبد الجليل، ومي كساب، وسليمان عيد، وإسلام إبراهيم، وأحمد سلطان،وإخراج حسن صالح.

فيلم “بيت الروبي”

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 1،725جنيها، وهو بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتاراعماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريفدسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماشوإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيالميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببتالسوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرةللانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

بلوموندو إيرادات السينما خالد الحلفاوي فوي فوي فوي محمد عبد الرحمن توتا محمد ممدوح محمد محمود وش في وش

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