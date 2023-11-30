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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: المصريين بالخارج سيشاركون في الانتخابات الرئاسية بكثافة للحفاظ على وطنهم

حزب المؤتمر
حزب المؤتمر

دعي الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين في الخارج إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى خارج مصر غدا الجمعة والأحد والاثنين ، التي توافق 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل.


وأوضح منصور، في تصريحات صحفية له، أن قوة المصريين الموجودة في مختلف دول العالم ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمثابة تأكيد على وقوف جميع المواطنين المصريين خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة ، مؤكدا ان المصريين بالخارج يقفون خلف الدولة المصرية وسنري ذلك أمام صناديق الانتخابات غدا

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة ، حتى تكون هناك مشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم.


وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية سواء في الخارج أو الداخل ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

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