الاتحاد العام للمصريين بكندا: الجميع في انتظار انطلاق العملية الانتخابية

قال وسيم بطرس، رئيس الاتحاد العام للمصريين بكندا، إن الجميع في انتظار انطلاق العملية الانتخابية، فهو واجب وطني وعرس تاريخي للجالية.



وأضاف وسيم بطرس، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك رحلات منظمة لنقل المواطنين المصريين للجان للاقتراع، متابعا: التواصل مع أعضاء الجالية مستمر منذ فترة.. وقدمنا العديد من حملات التوعية والندوات لهم.



واسترسل: نظمنا مجموعة من المداخلات على القنوات، ووضعنا برنامج انتخابي، منوها بأن المراكز واللجان الانتخابية المحددة تبعد عن معظم الجالية.

وتابع: قررنا تنظيم رحلات لنقل المواطنين إلى مقرات الانتخاب، كما وفرنا حجز إلكتروني للناخبين.