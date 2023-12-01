مجدي عبد الغني: الأهلي يصنع اسم أي مدرب أو مدير كرة

أكد مجدي عبد الغني نجم النادي الأهلي السابق أن المنظومة الحمراء تساعد على إبراز إسم أي مدير فني سواءً محلي أو أجنبي ، وكذلك مديري الكرة.

وقال عبد الغني في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق عبر فضائية TeN: أطالب جمهور النادي الأهلي بمساندة خالد بيبو ودعمه، فمثلما ساعدت منظومة القلعة الحمراء في نجاح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق ستبرز إسم خالد بيبو، فالنادي هو من يصنع النجوم والمدربين و مديري الكرة ، والعديد من المدربين السابقين نجحوا داخل الأهلي فقط ولم يحققوا نفس النجاحات في مكان آخر.

وعلَقَ مجدي عبد الغني على تعادل النادي الأهلي أمام ضيفه سموحة الثلاثاء الماضي بدون أهداف على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر، قائلاً: " لاعبو النادي الأهلي يعانون من الإجهاد حيث يشاركون في أكثر من بطولة في نفس التوقيت، وكذلك تلاحم المباريات بين الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا ، ومن قبلهم بطولة الدوري الإفريقي المستحدثة ، فمن الطبيعي تراجع الآداء ، والدوري ما زال في بدايته".