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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

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رحمة حسن تخطف الأنظار بالأسود.. شاهد

رحمة حسن
رحمة حسن

تألقت الفنانة رحمة حسن في أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.


 

وظهرت رحمة حسن بإطلالة ساحرة وناعمة، مرتدية تيشرت وبنطال باللون الاسود، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي اكتافها  واعتمدت علي المكياج الجذاب وهو ما أبرز من رقتها وانوثتها بشكل كبير.


 

وشاركت رحمة حسن في بطولة مسلسل سابع جار وهو بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل،نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام،سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏وهبة يسر.

 

بدأت رحمة  العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة،وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم (ألف مبروك) مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلالها دورا صغيرًا.

 

وجاءت انطلاقتها الحقيقية في فيلم (العالمي) مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم (سمير وشهير وبهير) في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها (أزمة سكر، الداعية، موجة حارة)،ومن أبرز أعمالها: "سابع جار، ولاد تسعة، لأعلى سعر، وش تاني، نوارة". 

احمد جلال أحمد حلمى الفنان يوسف الشريف ألف مبروك الفنانة رحمة حسن النجم أحمد حلمي هيدي كرم سمير وشهير وبهير مسلسل سابع جار وش تانى نيقولا معوض

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