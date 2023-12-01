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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء الهدنة في غزة.. الاحتلال يعلن ارتفاع عدد إصابات جنوده إلى 9

صدى البلد

أعلن جيش الاحتـلال الإسرائيلي ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قواته إلى 9، منذ انتهاء الهدنة في غزة صباح اليوم الجمعة. 

وانتهت الهدنة عند الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش التي بدأ سريانها بين حركة حماس وإسرائيل في 24 نوفمبر الماضي، وأتاحت إطلاق سراح عشرات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة لقاء ثلاثة أضعاف عددهم من الاسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

واستأنفت إسرائيل في تمام الساعة السابعة بالتوقيت المحلي العدوان وعمليات القصف التي شنتها بصورة متواصلة على مدى سبعة أسابيع قبل الهدنة، وبدأ سكان غزة بالفرار بأعداد غفيرة.

الاحتلال غزة حماس الهدنة

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