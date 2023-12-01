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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

+90 .. المصري يتغلب على إنبي 2 -1 في الدوري

النادي المصري
النادي المصري

نجح نادي المصري البورسعيدي في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة بفوزه في الوقت القاتل على حساب مضيفه إنبي بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة للدوري المصري.

تقدم المصري بهدف سجله الجزائري جيلاس قناوي في الدقيقة 36 وتعادل إنبي بهدف للمهاجم أحمد أمين "أوفة" 50، وأحرز المصري هدف الفوز في الدقيقة 90+3 عن طريق ميدو جابر من ضربة رأس وسط اعتراضات من الجهاز الفني لـ إنبي بقيادة تامر مصطفى.

وحقق المصري الفوز الغائب منذ آخر جولتين خسر خلالهما أمام بيراميدز والبنك الأهلي، كما واصل التفوق على إنبي للمباراة الثالثة على التوالي، وتلقى إنبي الهزيمة بعد 3 انتصارات متتالية بالدوري على حساب البنك الأهلي والزمالك وفيوتشر.

ارتفع رصيد المصري بقيادة مديره الفني علي ماهر إلى 12 نقطة في المركز السادس، كما توقف رصيد إنبي بقيادة مديره الفني تامر مصطفى عند 10 نقاط في المركز العاشر.

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