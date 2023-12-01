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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم حزب عربي في إسرائيل يدعو المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح

منصور عباس
منصور عباس

دعا منصور عباس المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح، والعمل مع السلطة الفلسطينية من أجل إقامة دولة فلسطينية من خلال وسائل غير عنيفة.

أصبح رئيس حزب التجمع العربي الإسرائيلي منصور عباس أول زعيم حزب عربي في تاريخ إسرائيل يدعو علناً الفصائل الفلسطينية المسلحة إلى نزع سلاحها.

وأضاف عباس: "إنهم بحاجة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع السلطة الفلسطينية من أجل تحقيق حركة وطنية تطمح إلى إقامة دولة فلسطين في حل سلمي إلى جانب دولة إسرائيل" بحسب تصريحاته لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الإمريكية.

وكرر عباس إدانته لهجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي، على المستوطنات الإسرائيلية، في غلاف قطاع غزة، قائلا "إن أي إجراء يتم اتخاذه ضد الأبرياء – ضد النساء والأطفال والمسنين – هو أمر غير إنساني ويتعارض أيضًا مع قيم الإسلام ونحن ندين ذلك بشكل قاطع وهذا لا يمكن مناقشته أو تبريره لأنه يتعارض مع كافة القيم الإنسانية والقيم الدينية أيضاً".

وتابع عباس: "لكن في الوقت نفسه، لا يمكننا أن ننسى أن هناك صراعًا سياسيًا يحدث".

وزعم أن الإجراءات التي قررت الجماعات المسلحة اتخاذها واستخدام العنف من أجل تحقيق وسائلها في النظر إلى الماضي فشلت دائمًا، وكان ضحية كل واحدة من تلك المحاولات النضالية هو الشعب الفلسطيني الذي كان هو الذي دفع الثمن وفي هذا الصراع الحالي، ننظر إلى عدد الأشخاص الذين قتلوا، ونتحدث عن أكثر من 15,000 فلسطيني فقدوا حياتهم.

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زعيم حزب عربي في إسرائيل يدعو المقاومة الفلسطينية لإلقاء السلاح


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