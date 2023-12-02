شهداء ومصابون في قصف طائرات الاحتلال بيت لاهيا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم السبت، بوجود شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأستهدفت طائرات الاحتلال الطواقم الطبية المتوجهة إلى منطقة القصف في بيت لاهيا لإنقاذ المصابين.

كما استشهدت مواطنتان، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على بلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا" إن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة النجيلي في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى إلى استشهاد مواطنتين على الأقل.

واستهدفت طائرات الاحتلال، فريقا للدفاع المدني في مخيم المغازي وسط القطاع، أثناء عمله انقاذ مواطنين من تحت انقاض منزل تعرض للقصف، ما أدى إلى إصابة اثنين من الفريق.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء منذ انتهاء الهدنة الإنسانية صباح يوم الجمعة إلى أكثر من 200 شهيد ومئات الجرحى.