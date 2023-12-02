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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عميد معهد الأورام: 135 ألف مصاب سرطان جديد في السنة .. فيديو

محمد عبدالمعطي
محمد عبدالمعطي

أكد الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد معهد الأورام، أن معهد الأورام من الأماكن الرائدة على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط ويعالج ما يقارب ربع عدد مرضى السرطان في مصر، مشيرا إلى أن المعهد أقام مؤتمره السنوي تحت عنوان "صياغة مستقبل الأورام في مصر" وشارك به أكثر من 2000 استاذ وعالم مصري وعربي وأجنبي في 50 جلسة علمية.

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عميد معهد الأورام: آليات لتحسين الجودة والرعاية لعلاج المرضى في مؤتمر عالمي

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وأشار "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن "صياغة مستقبل الأورام في مصر" تتم من خلال محورين، أولهما توفير العلاجات الحديثة للمرضى وهو ما يسمى العلاج المفصل، أي أنه يكون هناك علاج لكل ورم وعلاج موجه لكل مريض على حده.

 

وأوضح محمد عبدالمعطي ، أن هناك ثورة علمية حدثت على مستوى العالم في اكتشاف الجينات والتغيرات البيولوجية التي تحدث في جميع أنواع الأورام، مشددًا على أن هناك علاجات حديثة توجه للمرضى بدون أن تضر الأنسجة الطبيعية وأعراضها الطبيعية أقل وفعاليتها أعلى، مؤكدًا أن مريض الأورام رغم أنه تعرض للإصابة بمرض خطير لكن المرضى الأكثر حظًا في مصر في تلقى العلاج، حيث إنه يتلقى العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

 

وأضاف محمد عبدالمعطي، أنه طبقًا للإحصائيات المصرية وللإحصائيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية هناك 135 ألف مريض جديد للسرطان في السنه، بالإضافة إلى مرضى السرطان من العام الماضي يصل أعدادهم لربع مليون مريض، مشددًا على أن أسباب هذه الزيادة في عدد الإصابات زيادة عدد السكان وانتشار مسببات السرطان ومن أهمها انتشار التدخين بين الرجال والنساء.

عميد معهد الأورام نفقة الدولة العلاج على نفقة الدولة معهد الأورام

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