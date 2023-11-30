نوع خضار يمنع السرطان وأمراض الذكورة

تعد الطماطم من أكثر الخضراوات المتوفرة في مختلف البيوت في العالم حيث إنها تستخدم في تحضير معظم الأطباق الشرقية والغربية.

ووفقا لما جاء في موقع هيلث نعرض لكم أهم فوائد الطماطم في الوقاية من السرطان وأمراض الذكورة



وقد ثبت أن اللايكوبين وبيتا كاروتين، وهما من مضادات الأكسدة الموجودة في الطماطم، يمتلكان خصائص مضادة للسرطان. يفعلون ذلك جزئيًا عن طريق الحماية من نوع تلف الحمض النووي في الخلايا الذي يمكن أن يؤدي إلى تطور السرطان وعن طريق التسبب في موت الخلايا السرطانية.

وجدت العديد من الدراسات أن الرجال الذين يتناولون كميات أكبر من الطماطم خاصة المطبوخة لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا.

وبشكل عام، تم ربط تناول الخضروات غير النشوية مثل الطماطم بانخفاض خطر الإصابة بأورام الثدي السلبية لمستقبلات هرمون الاستروجين وكذلك سرطان القولون والمستقيم والرئة والمعدة والجهاز الهضمي العلوي (مثل الفم) والحلق والجيوب الأنفية

