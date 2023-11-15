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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد معهد الأورام: آليات لتحسين الجودة والرعاية لعلاج المرضى في مؤتمر عالمي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

ينظم المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة،  المؤتمر السنوي للمعهد، يومى 30 نوفمبر وأول ديسمبر 2023، تحت عنوان:‏“Bridging Gaps in Oncology (BGO2023): Shaping the Future” "صياغة مستقبل علاج الأورام".

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبد المعطي سمرة عميد المعهد القومي للأورام، إن المؤتمر سوف يشهد حضور العديد من الخبراء المتخصصين في علاج الأورام في مصر والعالم لوضع آليات لتحسين الجودة والرعاية لمرضى الأورام باستخدام مناهج مبتكرة من خلال تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي والدولي. 

و أكد عميد المعهد القومى للأمراض ، بالإضافة إلى تقديم أفضل الممارسات في علم الأورام السريري لتقديم خدمات طبية متميزة، مضيفًا أن المعهد القومي للأورام  يدعم مرضى الأورام بجميع فئاتهم خلال جميع مراحل التعامل معهم بتقديم مختلف الخدمات الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتدعيمية عن طريق فرق عمل فعالة باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لتقديم رعاية صحية متكاملة ذات جودة عالية طبقا للمعايير العالمية.

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حول نتائج أعمال القافلة التنموية الشاملة التي أطلقتها الجامعة لمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 22-27 أكتوبر 2023، وذلك في إطار "التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأوضح التقرير، أن القافلة التنموية الشاملة لمدينة الواحات البحرية استمرت 6 أيام، وشهدت مشاركة 50 عضوًا من الأساتذة المتخصصين من كليات طب قصر العيني، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والمركز القومي للسموم، والتمريض، والطب البيطري، والآثار، والتربية للطفولة المبكرة، والعلوم، والزراعة، والدراسات العليا للتربية، وتم تجهيزها بأحدث الإمكانات الطبية، لتعظيم الاستفادة من إمكانات الجامعة وخبراتها وأساتذتها، وتقديم خدماتها لإجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة، وصرف العلاج بالمجان، إلي جانب تقديم الخدمات التوعوية للأهالي، والخدمات البيطرية.

وكشف التقرير أن عدد المستفيدين من القافلة التنموية الشاملة للواحات البحرية بلغ 3417 شخصًا، تم إجراء الكشف عليهم وعلاجهم وصرف الأدوية لهم بالمجان في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية، والمخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي والعظام، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والباطنة، والرمد، والأطفال، القلب والأوعية الدموية، والفم والأسنان، وتم تحويل 41 حالة لإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات جامعة القاهرة.

 

الإقليمي والدولي الخشت رئيس جامعة القاهرة القافلة التنموية الشاملة المؤتمر السنوي المعهد القومى للأورام

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