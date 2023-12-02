غلق صناديق الاقتراع بفرنسا وألمانيا والكويت بعد انتهاء التصويت باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

رصدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، غلق صناديق الاقتراع في فرنسا وألمانيا والكويت عقب انتهاء فترة التصويت باليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج.

وقالت الحملة يمكنكم مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: 01093576357.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.