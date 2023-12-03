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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يفتح النار على كولر بعد مباراة يانج أفريكانز

صدى البلد

وجَهَ محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق انتقادات لاذعة إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، عقب تعادل الفريق أمام يانج أفريكانز التنزاني ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال محمود أبو الدهب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي أصبح مشغولًا بأمور أخرى خارج الإطار الفني، وآخرها هجومه على الحكام بعد لقاء سموحة الماضي وتصريحاته الغير منطقية، فضلًأ عن رده على أحد الجماهير بعد المباراة.

وأضاف: وسط ملعب النادي الأهلي يعاني منذ رحيل حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري، فاللاعب كان يدمج بين الدفاع والهجوم، ويجيد استخلاص الكرة وبناء الهجمة بشكل جيد، وأصبح اللاعب عنصر أساسي في حسابات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

نجح بيرسي تاو في في تسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمي يانج أفريكانز التنزاني في الدقيقة 87، ونجح الفريق النزاني في التعادل عن طريق زوازوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

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