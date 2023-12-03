هشام آمنة: 1792 شكوى تلقتها «صوتك مسموع».. تم حل 78.9% منها

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة “صوتك مسموع” خلال شهر نوفمبر 2023 في حل شكاوى المواطنين الواردة لها من خلال قنواتها المتعددة في عدد من الملفات الهامة التى تعمل عليها المبادرة، ومنها القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق التواصل الفاعل مع المواطنين عبر مختلف القنوات، وعلى رأسها مبادرة "صوتك مسموع" ، التي تساهم بدور كبير في حل وإزالة أسباب الشكاوى الواردة إليها، بالتعاون مع المحافظات و الجهات المختصة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في هذا الصدد.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023، 749 ألفا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و 849 شكوى، تم حل أكثرمن 120 ألف شكوى بنسبة 97.8%، وجار حل 2764 شكوى، مشيراً إلى أن المبادرة حققت معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها، وفقًا لآخر تقرير صادر حول جهودها خلال الشهر الماضى.

وقال اللواء هشام آمنة إن "صوتك مسموع" استقبلت خلال شهر نوفمبر 2023، 15,7 ألف رسالة منها 1792 شكوى، تم الاستجابة لـ 1432 شكوى منها بنسبة 78.9%، وجار حل 360 شكوى.

وشدد "آمنة" على تأكيد سياسة الوزارة في التعامل بجدية مع جميع الشكاوى الواردة إلى "صوتك مسموع"، مؤكداً أنها تعمل طوال الوقت على إيجاد حلول جذرية لأي من المشكلات التي ترد إليها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن التقرير أوضح أن أكثر الشكاوى الواردة للمبادرة هى الشكاوى الخاصة بالقمامة، حيث بلغ عددها 609 شكاوى، تليها الإشغالات بـ536 شكوى، ثم مخالفات البناء بـ 305 شكاوى، وبلغ عدد شكاوى التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 279 شكوى، إضافة إلى 63 شكوى خاصة بتعريفة ركوب السيارات وزيادة الأسعار، وتم توجيهها للجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن المبادرة تلقت خلال شهر نوفمبر 2023 من خلال قنواتها المتعددة والمتنوعة 12.6 ألف رسالة عن طريق الواتس آب، تضمنت 1469 شكوى تم حل 1152 شكوى منها بنسبة 78.4% وجار حل 317 شكوى، وتلقت الصفحة الرسمية لـ"فيس بوك" 3675 رسالة من المواطنين تضمنت 318 شكوى، تم حل 276 شكوى منها بنسبة 86.8% وجار حل 42 شكوى، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 88 ألفا و208 متابعين.

كما تلقت المبادرة عبر البريد الإلكترونى 17 رسالة، تضمنت 5 شكاوى تم حل 4 شكاوى منها، فيما تلقت خدمة الخط الساخن 449 اتصالا تليفونيا، تتضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة وتم توجيهها للجهات المختصة.

وأشار إلى أن تعدد وتنوع قنوات التواصل لاستقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم بالمبادرة ساهمت في زيادة قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بمختلف الفئات، حيث يستطيع كل منهم استخدام الوسيلة التي تناسبه لعرض مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها.

ووجه اللواء هشام آمنة فريق عمل مبادرة "صوتك مسموع" بضرورة الاهتمام بشكاوى المواطنين الواردة إليها وسرعة حسمها، مع المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء الخاصة بكل جهة، والعمل المستدام على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة وتعزيز ثقة المواطن في الإدارة المحلية.

وذكر وزير التنمية المحلية أنه يتم التعامل مع الشكاوى الواردة سواء من حيث الاستجابة المباشرة أو إحالة الأمر إلى الجهات المعنية أو صعوبة الاستجابة لتعارضه مع القوانين واللوائح المنظمة للعمل، مشيرًا إلى أن التعامل مع الشكاوي يتم بشكل دقيق وفي أسرع وقت ممكن ويتم التواصل المباشر مع أصحابها.

جدير بالذكر أنه يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم ومقترحاتهم والتواصل مع فريق عمل “صوتك مسموع” من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة، وهي رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] .