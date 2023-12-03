مصر تقع في مجموعة البرتغال وألمانيا ببطولة كأس العالم لتنس الطاولة المختلط

أجريت منذ قليل قرعة بطولة كأس العالم لتنس الطاولة المختلط ، و التي يلعب فيها الرجال و السيدات في فريق واحد ، حيث تقام البطولة في الفترة من 4 إلى 10 ديسمبر الجارى.

ووفقا للقرعة تقع مصر في المجموعة الثانية بجانب منتخبات البرتغال ، ألمانيا بالإضافة إلى سلوفاكيا، ويحضر معتز عاشور البطولة بصفته رئيسًا للبعثة، بالإضافة إلى تلقيه دعوة من الاتحاد الصينى للعبة.

وكانت مصر قد حققت وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتى أقيمت فى مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الماضى، وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية.