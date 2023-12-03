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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أساليب دعم وتمكين المرأة ضمن نقاشات ثقافة بني سويف

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم فرع ثقافة بني سويف عددا من اللقاءات التوعوية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي السياق أعدت مكتبة النادي الرياضي، لقاء بمدرسة الدعوة الثانوية للبنات، تحدثت خلاله ابتسام محمد، عن حملة ال١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي أطلقتها الأمم المتحدة منذ ٣٢ عاما لمواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء حول العالم.


كما تحدثت عن أنواع العنف المختلفة، موضحة أنه لا يقتصر على الإيذاء البدني أو النفسي، وإنما يشمل أية مظاهر للتمييز ضد المرأة أو حرمان من حقوقها الإنسانية.


وأكدت في ختام حديثها على ضرورة دعم وتمكين المرأة كي تصبح عضوا فاعلا في المجتمع.

ونظمت مكتبة دلاص لقاء بحضور كل من شهيرة إسماعيل، وسحر رمضان، لمناقشة الأهداف التي تسعى "حملة ال١٦ يوم" لتحقيقها، أهمها تشجيع الحكومات على تبني القوانين والسياسات الخاصة بحماية النساء من العنف، وتمكينهن وتعزيز أدوراهن في المجتمع.


هذا إلى جانب دعم النساء اللاتي يتعرضن للعنف وتوفير الدعم اللازم لهن، وذلك من خلال تضافر جهود جميع الأفراد والمؤسسات، لبناء مجتمع يحترم حقوق المرأة، ويوفّر لها بيئة آمنة.

واستمرارا للأنشطة المقدمة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة من خلال فرع ثقافة بني سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة، عقد بيت ثقافة الفشن ندوة أدبية بعنوان "إسهامات المرأة في الأدب العربي" ناقش خلالها كل من الأدباء ربيع قطب، أحمد هيكل، وشريف صلاح، دور المرأة في الأدب العربي عبر العصور بدءًا من العصر الجاهلي وحتى الوقت الحالي، موضحين مكانتها البارزة التي احتلتها في قصائد الشعراء كما جاء في كتابات امرؤ القيس وطرفة بن العبد وغيرهما.

فرع ثقافة بني سويف اللقاءات التوعوية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني العنف ضد المرأة

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