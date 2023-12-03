العلاج الحر بالدقهلية توصي بغلق 11 منشأة طبية مخالفة

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر وأقسامها بالإدارات الصحية شنت حملات تفتيشية مفاجئة تم خلالها المرور على 142 منشأة طبية خاصة تشمل نحو 32 عيادة خاصة و16 مستشفى وعيادة تخصصية خاصة إلى جانب 18 مركزا و معملا من بينها 12 مركزا ومعملا غير مرخص.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 4 منشآت طبية خاصة واستصدار قرارات غلق لنحو 11 منشأة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفى الوقت ذاته جرى إعادة فتح 14 أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف "فؤاد"، أنه جرى فحص 3 شكاوى ومعاينة 42 منشأة ، مؤكداً أنه لا تهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

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