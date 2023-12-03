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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير: استحداث مناهج جديدة بالتعليم الفني بناء على طلب الصناعة  

طلاب مدارس
طلاب مدارس

 

 

يعتبر التعليم الفني أحد العوامل الرئيسية لتعزيز قوة العمل وتحسين اقتصاد  البلاد لذا يجب أن يتعاون المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل لتحديد الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وضمان توافق التخصصات والمهارات المقدمة من قبل التعليم الفني مع احتياجات السوق.

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق ان الدولة المصرية تسعي لتطوير منظومة التعليم في ظل وجود بعض الممارسات الخاطئة من الطلاب التي تعتقد ان المدارس الفنية هي طريق سهل للنجاح وعدم اكتساب أي معلومة .

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين ، خلال تصريحاتها لـ صدى البل ،أن نسبة كبيرة من طلاب التعليم الأساسي تلجأ للتعليم الصناعي بالإضافة الي ، التعليم التجاري وتعليم زراعي وفندقي، والتعليم الفندقي يظهر به التحسين ويقصده عدد كبير من الطلبة بسبب كثرة الطلب به سوق العمل.

وأكد الدكتور عميد كلية التربية السابق أن وزارة التربية والتعليم تقوم  بتحديث المناهج لتخريج طلاب مواكبون لسوق العمل، وذلك لأن احتياجات الصناعة تتغير طوال الوقت لافتا ان المدراس الفنية تقوم تدريبات عملية  أكثر وليس نظريا فقط، سواء بالمصانع أو المزارع أو الفنادق.

وأوضح  ،أنه تم استحداث مناهج جديدة بناء على طلب الصناعة واحتياجات سوق العمل تختلف المدارس بين المحافظات على حسب طبيعة المحافظة، فمثلا في محافظة أسوان تم إنشاء مدارس بتخصصات الطاقة الشمسية نتيجة احتواءها على أكبر محطات لإنشاء الطاقة الشمسية بها، كذلك في محافظة بورسعيد ومنطقة قناة السويس تم إنشاء المدارس اللوجستية نظراء لاحتوائها على عدد كبير من المواني.

وتابع الدكتور ماجد أبو العينين أن المدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس تحقق المبدأ الرئيسي للتعليم الفني، بتوفير احتياجات الصناعة.

وأشار أبو العينين إلي  ، إن سوق العمل يتطلب مهارات التكنولوجيا المتقدمة واللغات الأجنبية المتعددة، ولم يعد الأمر مقتصرًا على كليات الطب والهندسة وغيرهما، وهذه المهارات في  الجامعات التكنولوجية التي تم إنشاؤها مؤخرا وتمتلك برامج تعليمية متميزة، ما يتيح للطلاب التفوق فى دراسة برامج ليست موجودة فى الجامعات الخاصة.

وأكد أبو العينين  ، أن تلك الجامعات مجهزة بأحدث التقنيات لتقدم مهارات عملية، منوها بأن الجامعات ترتبط بالمهن والصناعات وتقدم أفكارا جديدة لتطوير الصناعات والمهن والحرف القديمة في مصر، وهذا يعد ثورة في التعليم الفني.

التعليم الفني سوق العمل جامعة عين شمس الدولة المصرية

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