عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية .. إحالة 116 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار. 

أوضح المحافظ أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 116 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية علي مدار اسبوع.

اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت 8 مراكز بنطاق المحافظة تضمنت مراكز ومدن تمي الامديد وجمصه وبلقاس وشربين والمنصورة والمطرية والسنبلاوين ومحلة دمنه حيث تم المرور علي 120مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات .

وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية.

 وتم التحفظ علي 1214 كجم لحوم مجمدة و110 كجم مثبتات ومستحلبات و84 بكو بسكويت و7 برطمانات عسل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى  وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين .

التفتيش والرقابة الحملات التموينية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية القرارات الوزارية المنصورة حملات التموين رؤساء الوحدات المحلية مطابقة للمواصفات وكيل وزارة التموين بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

بفستان جريء.. إطلالة صادمة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

زيادة في الأمطار .. الأرصاد تعلن موعد الموجة الجديدة

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل لـ مجلس الحرب الإسرائيلي في تل أبيب

مصطفي البرغوثي: الأماكن الآمنة في فلسطين أكاذيب .. والاحتلال حول غزة لجحيم

إبادة جماعية.. أول رد من النواب عن انقطاع الاتصالات والإنترنت في غزة

أسوأ مخاوف أوكرانيا.. أمريكا تعلن نبأ صادما بشأن دعم كييف

أرخص سيارة رياضية تقدمها شيري بعد الأسعار الجديدة .. صور

قلب أبيض.. أول رد من فتوح بعد انتشار أخبار بقائه في الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان بسيط.. ابنة مفيدة شيحة تجذب إعجاب متابعيها في حفل خطوبتها|شاهد

خطوبة ابنة مفيدة شيحة والإعلامية تعلق: الاختيار الثاني الأفضل

حتى المياه.. مقطع فيديو مؤثر لشاب من غزة.. ماذا قال؟

ظهر مبتسما.. شاهد آخر صورة لـ أشرف عبد الغفور قبل وفاته المروعة

فيديو

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

بسبب الثلوج .. تجمد طائرة وإلغاء الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء في أوروبا

زلزال عنيف يضرب تركيا والسكان يفرون للشوارع.. ومخاوف من تكرار الكارثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ