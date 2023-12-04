حازم عمر: برنامجنا الانتخابي يخدم الشعب المصري

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أنه إتخذ قرارين هامين في الانتخابات البرلمانية لحزبه في ضوء ماوصفه بصعوبة نظام القوائم في قانون الانتخابات قائلاً : " لا أنا ولا أحد من أقربائي نخوض الانتخابات بنظام القوائم حتى الدرجة السابعة ، بينما يستطيع الحزب خوض الانتخابات بكوادره.

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، انه "ماعنديش نائب واحد من الحزب نزل الانتخابات وحط تبرع واحد مع أنه شيء مشروع، لكنه أنأى بحزبي حفاظاً على سمعة وهوية الحزب.

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه يخوض الانتخابات الرئاسية معتمداً على الطبقتين المتوسطة والضعيفة، لان برنامجنا الانتخابي سوف يخدم الشعب المصري كله لكن اكثر الطبقات المستهدفة والتي سوف يمسها البرنامج بشكل مباشر هي الطبقتين الضعيفة والمتوسطة".

ورداً على سؤال الحديدي حول "لماذا خاض حازم عمر الانتخابات الرئاسية هل للمستقبل أم لحجز منصب ما في وقت ما ليرد قائلاً : " نحن أنشأنا الحزب وضمن خططنا أن يكون لدينا مرشح رئاسي في غضون عشرة سنوات من تأسيس الحزب وهو هدف له خطة وفترة زمنية وحدث ذلك ليست صدفة.