مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض الدولي، مشيدا بالمنتجات المصرية المعروضة التي تضاهي المنتجات العالمية.

مجمع الصناعات الهندسية

وتفقد "صدى البلد" جناح مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات للقوات المسلحة، حيث عرض المجمع نماذج لعائلة المدرعة "تمساح"، وهي ناقلات جند مدرعة مُطوّرة بالتعاون بين مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية ومصنع "200 الحربي" التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومصنع "قادر للصناعات المتطورة" التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.

عائلة التمساح

تمساح 1

المدرعة تمساح 1 هي 4*4 وهي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها إلى 8 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 4*4 وتشبه حرف الـ V المُشتت للإنفجارات، حيث تصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مبنية على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويمكن للمدرعة أن تكون ناقلة أفراد مدرعة مٌزودة ببرج لرامي الرشاش أو مركبة إسعاف مُجهّزة أو مركبة حرب إلكترونية لأغراض الأعاقة والشوشرة اللاسلكية، وذلك حسب الرغبة، مما يعطيها مميزات كثيرة، كما أن المدرعة مزودة بمحطة مُسلّحة عاملة بالتحكم عن بعد تحوي رشاش.

ويبلغ طول المدرعة 6 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.3 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

يبلغ مستوى الحماية من الألغام Stanag 4 مع إمكانية إضافة مقاعد مضادة للصدمات الإنفجارية وأرضية ماصة للصدمات، ويصل مستوى الحناية البالستية للبدن والزجاج والبرج القتالي إلى BR7 المضاد للطلقات الخارقة للدروع، وتوجد 8 مزاغل جانبية وخلفية لإطلاق النار من داخل المدرعة.

تمساح 2

المدرعة تمساح 2 هي ناقلة جنود تبلغ حمولة الأفراد فيها إلى 10 أشخاص، وتمتلك المدرعة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، و3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، كما أنها مدرعة 6*6 وتصنف من فئة المركبات "المقاومة للألغام والعبوات الناسفة وهي مبنية على شاسيه من شركة "أورال Ural" الروسية.

ويبلغ طول المدرعة 7.44 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها بدون البرج القتالي 2.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 11.1 طن، وبالحمولة 13.8 طن، كما تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 80 كم / س، والمدى الأقصى لها 600 كم / س، وهي مزودة بمحرك ديزل 6 سلندر V6 ذو تبريد مائي، يولد قوة قدرها 230 حصان على 2100 لفة / د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.

والمدرعة تمساح 2 مزودة بمستوى الحماية ضد الألغام stanag 4 كذلك مستوى الحماية الباليستية BR7، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و10 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، كما يمكن إضافة قاعدة للسلاح طبقا للنوع، وأرضية ماصة للصدمات، كما يوجد على سطح المدرعة برجين لقاعدتين سلاح طبقا لنوع المهمة.

تمساح 3

المدرعة تمساح 3 هي ناقلة أفراد 4*4 ، و يبلغ طاقمها 6 أفراد ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يمكن إضافة إليه قاعدة سلاح طبقا للنوع وأرضية ماصة للصدمات، حيث أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و5 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات.

ويبلغ الوزن الكلي للمدرعة 6.4 طن، وارتفاعها 2.250 متر وعرض 2.220 متر ، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر بمدى يصل إلى 442 كيلو متر.

تمساح 3 "بيك أب"

المدرعة تمساح 3 بيك أب هي ناقلة أفراد 4*4 تكتيكية خفيفة، مُصممة لمهام الدورية والمراقبة والعمليات الخاصة، وهي مبنية على شاسيه مركبات "هامفي - Humvee" من شركة "AM General" الأمريكية، حيث أنها مزودة بمستوى الحماية الباليستية BR6، كذلك مقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية و4 مزاغل جانبية وخلفية وداعم للكاوتشات، وبرج حماية 360 درجة لرامي الرشاش.

كما يوجد 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية و2 شاشة أمامية 9 بوصة ومكيف هواء خدمة شاقة، ويبلغ طاقمها 4 أفراد، ويبلغ الوزن الكلي لها 6.4 طن وارتفاع2.25 متر وعرض 2.20 متر، وأقصى سرعة لها 125 كيلومتر وتستطيع أن تقطع مسافة 442 كيلومتر.

تمساح 4

المدرعة تمساح 4 هي ناقلة أفراد 4*4 ويبلغ طاقمها 8 أفراد وهي مبنية بدون شاسيه، ويوجد بها 3 كاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلة وشاشة أمامية 9 بوصة، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومقاعد للحماية من الصدمة الأنفجارية وداعم للكاوتشات.

كما تحتوي المدرعة على نظام GPS وقاعدة للسلاح - rces ، ودهان عسكري، كما يبلغ الوزن الكلي للمدرعة 15 طن، وأقصى ارتفاع لها 2.7 متر، بعرض 2.5 متر وبطول 6.280 متر، كما أن أقصى مسافة لها 500 كيلومتر بسرعة 95 كيلومتر / الساعة.

تمساح 4

تمساح 5

المدرعة تمساح 4 هي ناقلة أفراد 4*4، وهي مبنية علي شاسيه لاند كروزر، ويبلغ عدد طاقم المدرعة 4 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 180 كم /ساعة ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ويوجد مقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء خدمة شاقة.

تمساح 5

تمساح 6

المدرعة تمساح 6 هي ناقلة أفراد 4*4 يبلغ عدد طاقم المدرعة 9 أفراد ، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 85 كم /ساعة كما أن أقصى مسافة للرحلة 500 كيلومتر، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6 UPGADABLE، كما يوجد بها حماية ضد الألغام ومقاعد للحماية من الصدمة الانفجارية وداعم للكاوتشات ومكيف هواء وكاميرات مراقبة خارجية وكاميرا للرؤية الليلية وشاشات للقيادة ولنظام المراقبة.

تمساح 6

تمساح 6

تمساح 6

أتوبيس تمساح المدرع

أتوبيس تمساح المدرع 6*6 يستطيع أن يحمل حتى 26 فرد، كما يوجد به شبكة حماية ضد قذاف "أر بي جي" وحماية ضد الألغام، ويتميز بمستوى الحماية البالستية PR6، والحماية ضد الالغام، كذلك يوجد به تكيف خدمة شاقة.

أتوبيس تمساح المدرع

أتوبيس سياحي مدرع

الأتوبيس السياحي المدرع 4*6 تبلغ سرعته 90 كيلومتر بحد أقصى مسافة 500 كيلومتر، ما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، ومستوى الحماية ضد الألغام، ويجد به كاميرا خلفية وكاميرتين رؤية داخلية وشاشة عرض كبيرة للركاب ويبلغ عدد ركابه 39 فرد، ويبلغ وزن الأتوبيس المدرع 33 طن، بارتفاع 3.650 متر، وعرض 2.50 متر بطول 10.40 متر ويمكنه حمل حتى 39 فرد.

المركبة التمساح الخفيفة

المركبة تمساح الخفيفة هي ناقلة أفراد 4*4، ويبلغ عدد طاقمها 5 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 165كم /ساعة أقصى مسافة لها 650 كيلومتر ، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، كما يوجد بها 3 مزاغل جانبية وخلفية ومكيف هواء خدمة شاقة.

المركبة التمساح الخفيفة

التمساح "شيربا"

المدرعة تمساح شيربا هي ناقلة أفراد 4*4، ويبلغ عدد طاقمها 6 أفراد، كما أن أقصى سرعة لها يبلغ 100كم/ساعة أقصى مسافة لها 800 كيلومتر، ويوجد بها قاعدة سلاح طبقا للنوع ، كما يوجد بها مستوى الحماية الباليستية BR6، كما يوجد بها 7 مزاغل جانبية وخلفية ومكيف هواء خدمة شاقة.

التمساح "شيربا"

ناقلة الدبابات والمدرعات

يقوم مجمع الصناعات الهندسية التابعة لإدارة المركبات بالقوات المسلحة، بإنتاج ناقلات قادرة على حمل الدباابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة بمختلف أنواعها، ويبلغ طول الناقلة أكثر من 15 متر ويمكنها حمل حتى 50 طن ويوجد بها أنظمة أمان متعددة.

مقاعد للحماية من الموجة الإنفجارية

نجح مجمع الصناعات الهندسية التابعة لإدارة المركبات بالقوات المسلحة في إنتاج مقاعد للحماية من الموجة الإنفجارية، مصمم طبقا للموصفات القياسية NATO AEP - 55 STANDEARD K ، كما أنها تحقق مستوى الحماية stanag 4569 ، كما صممت للحماية من الموجة الإنفجارية طبقا للمستويات القياسية ، ويتم تثبيتها على أجناب المركبة كما أنها قابلة للإنطواء ومزودة بحزام أمان رباعي النقاط ومخدع رأس قابل للضبط.

معرض إيديكس 2023

وتستضيف مصر فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، ويقام المعرض خلال الفترة من 4 - 7 / 12 / 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

ويشارك فى فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما تملا دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى من أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض، المتوقع أن يجذب ما يزيد عن 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويضم المعرض 22 جناحاً دولياً من "الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك" بالإضافة إلى مصر.

ويتم تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة فى تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، كما يُعد معرض إيديكس 2023 هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر فى أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية.