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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حازم عمر: لست ضد الصندوق السيادي لكن مع إخضاعه لرقابة برلمانية

المرشح الرئاسي حازم
المرشح الرئاسي حازم عمر

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أنه ليس ضد  فكرة "الصندوق السيادي"، ولكن مع ضرورة إخضاعه للرقابة البرلمانية، معلقا "أنا ضد اي صناديق خاصة لاتخضع لرقابة البرلمانية ".

 

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن فكرة الحزب الواحد   لم تثبت نجاحها ولم تستطع نقل مصر لمصاف الدول المتقدمة، مؤكدا أن فكرة الحزب الواحد وحوله أحزاب ديكورية  فكرة غير ناجحه.

 

وكشف أنه إستقر على رئيس الوزراء الذي سيشكل الحكومة  حال فوزه في الانتخابات في رده على سؤال الاعلامية  لميس الحديدي، قائلاً "إخترته وأنتي تعرفيه بس مش مسموح لي أفصح عن أسمه الان".

 

وأشار حازم عمر إلى أن برامج الحكومة الحالية يمينة وعند الازمات يتعمل برنامج  يسار وسط لارضاء الناس وده هغيره  طبيعة مجتمعنا لاتتحمل البرامج اليمنية، وهي ليست سيئة لكن متوسط دخل الفرد في مصر طبقاً للكود العالمي  لايتحمل هذه البرامج ونسبة البطالة.

 

حازم عمر الصندوق السيادى رقابة البرلمان الدول المتقدمة لميس الحديدي

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