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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسئولين سابقين في السودان

الخزانة الامريكية
الخزانة الامريكية

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، بأنها فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في السودان "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار".


وأوضحت الوزارة أن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.


وصرّحت وزارة الخزانة بأسماء الأشخاص الثلاثة وهم طه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، ومحمد عطا المولى عباس، وجميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.


وكشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في "منبر جدة" الذي ترعاه وساطة سعودية – أمريكية.

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