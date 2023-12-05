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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق يحيى: محمد أسامة واحد من أفضل أطباء نادي الزمالك عبر تاريخه

طارق يحيى
طارق يحيى

استنكر طارق يحيى، مقدم برنامج “زملكاوي” على شاشة قناة الزمالك، الهجوم على محمد أسامة، طبيب الفريق الأول بنادي الزمالك، من أحد الإعلاميين.

وقال يحيى إنه تعامل مع محمد أسامة ورأى جهده وإخلاصه مع لاعبي الفريق، ووصفه بأحد أفضل أطباء النادي عبر تاريخه.

وأشار إلى تعامله مع عديد الأطباء خلال مسيرته الطويلة داخل نادي الزمالك منذ أن كان في قطاع الناشئين مروا بكونه لاعبا ومدربا.

في سياق آخر أشاد طارق يحيى بأداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال، مشيرا إلى اختياره معتمد جمال كمساعد له منذ عديد السنوات، منوها إلى أنه يتمتع بالعلم والأمانة.

كما أشاد طارق يحيى بحالة الاستقرار داخل النادي في الفترة الحالية بقيادة كابتن حسين لبيب الذى أعطى الثقة لمعتمد جمال، مشيرا لدعمه للمدير الفني لنادي الزمالك.

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