أمطار غزيرة وضباب.. الأرصاد التركية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس اليوم

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس اليوم الثلاثاء، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة على منطقة مرمرة، خاصة في إسطنبول.

وبحسب آخر التقييمات التي أجرتها المديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن مناطق شرق مرمرة وشمال بحر إيجه وسواحل البحر الأسود الغربي ووسط وشرق البحر الأسود وشرق شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب جنوب شرق الأناضول.

أما المناطق الغربية من أسكي شهير وإلازيغ وأنطاليا، فمن المتوقع أن تكون الأمطار، في حين ستكون بقية المناطق غائمة وواضحة قليلاً.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غزيرة في أماكن شرق هاتاي وغازي عنتاب وكيلس وشانلي أورفا.

ومن المتوقع أن يظهر والضباب أحياناً في المناطق الوسطى والشرقية ليلاً وفي الصباح.

وفقا لآخر التقييمات؛ حذرت الأرصاد بما أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة على شرق هاتاي وغازي عنتاب وكلس وشانلي أورفا اعتبارًا من ظهر يوم، والحذر من السلبيات مثل الفيضانات وتعطل وسائل النقل.

وفي إسطنبول، من المتوقع هطول أمطار متقطعة مساءً على الجانب الأناضولي.