خبير اقتصاد رقمي: مصر تجني مليارات الدولارات بسبب كابلات الإنترنت

قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن 95% من الإنترنت في العالم ينقل من خلال الكابلات البحرية و5% فقط من خلال الكابلات الأرضية، وطولها يصل لأكثر من 500 ألف كيلو متر، ويمر من قناة السويس 17 كابل رئيسي الذين يربطون الإنترنت ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

حديث حول الإنترنت

وأضاف "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تحصل على رسوم من تواجد كابلات الإنترنت تحت قناة السويس، وتحصل على مليارات الدولارات عليهم، فضلا عن البناء على المعلومات في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس.

وتابع، أن قناة السويس هي المعبر الرئيسي بين آسيا وأوروبا، وتواجد كابلات الإنترنت بقناة السويس يفيد مصر كثيرًا، موضحا أن الأعطال التي تحدث في الإنترنت أمر يحدث في كل دول العالم.

وأشار إلى أن العطل في الإنترنت في مصر يأتي من كابل أرضي وليس كابل بحري، ويتم العمل على إصلاحه في الفترة الحالية.