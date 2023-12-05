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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصرية للاتصالات: عودة خدمة الإنترنت بكامل طاقتها خلال ساعات

المصرية للاتصالات
المصرية للاتصالات

كشف المهندس محمد أبو طالب نائب للرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أخر تطورات انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات في بعض المناطق في مصر.

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كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

وقال  المهندس محمد أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك عطل فني وتقني على الشبكة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة، متابعا أن تأثرت خدمة الانترنت في بعض المحافظات وفي  بعض المناطق.

 

خلال ساعات ستعود الخدمة بشكل كامل

 

وتابع المهندس محمد أبو طالب نائب للرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن خلال ساعات ستعود الخدمة بشكل كامل وتم إصلاح العطل، مستدركا أن العمل على قدما وساق لإعادة الخدمة بشكل كامل في كل المناطق لخدمة الانترنت والاتصال.

الانترنت الإعلامية عزة مصطفى شركة المصرية للاتصالات شبكة الإنترنت فضائية صدى البلد عزة مصطفي

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