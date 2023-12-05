المصرية للاتصالات: عودة خدمة الإنترنت بكامل طاقتها خلال ساعات

كشف المهندس محمد أبو طالب نائب للرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أخر تطورات انقطاع شبكة الانترنت والاتصالات في بعض المناطق في مصر.

وقال المهندس محمد أبو طالب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك عطل فني وتقني على الشبكة الرئيسية المسئولة عن تشغيل الشبكة، متابعا أن تأثرت خدمة الانترنت في بعض المحافظات وفي بعض المناطق.

خلال ساعات ستعود الخدمة بشكل كامل

وتابع المهندس محمد أبو طالب نائب للرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، أن خلال ساعات ستعود الخدمة بشكل كامل وتم إصلاح العطل، مستدركا أن العمل على قدما وساق لإعادة الخدمة بشكل كامل في كل المناطق لخدمة الانترنت والاتصال.