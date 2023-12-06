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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أمير عزمي: من يهاجم شيكابالا يبحث عن التريند.. وأحمد ربيع لاعب شبه متكامل

شيكابالا
شيكابالا

كشف أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق والمدير الفني لنادي السكة الحديد عن أسباب عودة الفريق للانتصارات، مؤكدًا أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" لا يحتاج لمن يدافع عنه كونه يرد في الملعب.

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وقال أمير عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "اللاعبون يشعرون بالراحة النفسية مع معتمد جمال وهو عامل أساسي في عودة الانتصارات".


وأضاف: "معتمد جمال يتعامل بشكل جيد مع كل اللاعبين حتى البدلاء.. يدفع بكل لاعب في مركزه وهو أمر مهم ، استقرار التشكيل أمر مهم للوصول لحالة من الإنسجام بين اللاعبين، وأتمنى كزملكاوي استمرار الدعم والمساندة لمعتمد جمال في الفترة المقبلة".

وعن مباراة الزمالك المقبلة أمام الاتحاد السكندري في الدوري، قال أمير عزمي: "مباراة الاتحاد لن تكون سهلة على الزمالك.. لكن يجب استغلال الحالة المعنوية للاعبين .. البحث عن هدف مبكر مهم بالنسبة للزمالك أمام الاتحاد، الاتحاد يمتلك عناصر مميزة وطارق العشري من المدربين الجيدين".

ورد أمير عزمي على الانتقادات التي يتعرض لها محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك قائلاً: " شيكابالا لا يحتاج للرد.. هو دائمًا يصنع الفارق مع الزمالك.. حالة التوفيق والتألق التي يعيشها شيكابالا ليست من فراغ، من يتحدث بالسلب عن شيكابالا أمر غير مقبول بحثًا عن (التريند).. اللاعب يواصل العطاء مع الزمالك رغم عامل السن".

وعن أحمد ربيع لاعب نادي السكة الحديد، قال أمير عزمي: "أحمد ربيع لاعب السكة الحديد من اللاعبين المميزين ويمتلك قدرات فنية مُبشرة.. يجب أن يتابع المنتخب الأولمبي اللاعبين في دوري المحترفين مثل أحمد ربيع، ومحمد عاطف لاعب طنطا".


وأتم: "أحمد ربيع لاعب شبه متكامل.. يجيد التسديدات ويمتلك الرؤية الفنية في الملعب،  لديه أكثر من عرض في الدوري الممتاز.. ولن نقف في طريقه".

أمير عزمي مجاهد الزمالك السكة الحديد شيكابالا

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