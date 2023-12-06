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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشارك في الدورة الثالثة للمجلس الدولي للتمور

المجلس الدولي للتمور
المجلس الدولي للتمور

شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بوفد برئاسة المدير العام البروفسير إبراهيم آدم أحمد الدخيري في الدورة الثالثة للمجلس الدولي للتمور، وذلك بمشاركة ١٣ دولة عربية أعضاء لمجلس الدولي للتمور وعدد من وفود الدول من مختلف العالم والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمركز العربي لأبحاث المناطق الجافة والأراضي القاحلة وجائزة خليفة الدولية للتمور والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. 

وفي بداية أعمال الاجتماع رحب الوزير عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بالدول والمنظمات المشاركة وأعضاء الوفود ومن ثم استعراض جدول الأعمال وإنجازات المجلس خلال دورته السابقة وخطة وميزانية المجلس للفترة القادمة ٢٠٢٤ - ٢٠٢٦م. 
 

كما خاطب المجلس وزراء كل من تونس ومصر والمملكة الأردنية والسودان وفلسطين وموريتانيا، مثمنين مجهودات المملكة العربية السعودية في احتضان المجلس الدولي للتمور والدعم المقدر لأعمال المجلس. 
 

ووجه المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الشكر المملكة العربية السعودية ومعالي وزير الزراعة على حسن الاستقبال وكرم المضافة وعلى الدعم السخي والمستمر، مؤكدا أن المنظمة ستظل داعمة لأعمال المجلس.


وأشار إلى أن من خلال مخاطبات الدول أن يصبح المجلس عالميا وتخصص أكثر من 80 % من الميزانية لإظهار صورة ودور المجلس على المستوى وأن تخصص باقي الموازنة لخلق المقربات بين الدول الاعضاء.


كما تمني التوفيق والسداد للمجلس الدولي للتمور في تحقيق أهدافه التي نطمح جمعيا في تحقيقها كما شكر رئيس المجلس على إتاحة  الفرصة المخاطبة المؤتمرين و تمني لهم التوفيق والسداد.

المنظمات الدولية والإقليمية المملكة العربية السعودية المنظمة العربية للتنمية الزراعية تنمية الزراعية

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