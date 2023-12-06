أطلقت من اليمن.. أمريكا تسقط طائرة مسيرة لـ الحوثيين

أعلن مسؤول دفاعي أمريكي، اليوم الأربعاء، عن إسقاط طائرة مسيرة قادمة من منطقة باليمن يسيطر عليها الحوثيون.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال المسؤول إن البحرية الأمريكية أسقطت طائرة بدون طيار انطلقت من منطقة في اليمن تسيطر عليها مليشيا الحوثي صباح اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن موجات الهجمات التي يشنها الحوثيون في المنطقة قد لا تستهدف السفن الحربية الأمريكية بنهاية المطاف.

وحسب "رويترز"، أضافت الدفاع الأمريكية: "إذا قررنا التحرك ضد الحوثيين فسيكون ذلك في الوقت والمكان الذي نختاره".