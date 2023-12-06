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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرّبنا | أحمد موسى يزف نبأ سارًا بشأن أزمة أسعار السكر

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أنه تم الاقتراب من حل أزمة السكر خلال الفترة المقبلة إذ أنه يبدو أن الأزمة قاربت على الانتهاء في الفترة المقبلة، "أنا بقول أهو يبدو أن إحنا قربنا من انتهاء أزمة السكر خلال الفترة المقبلة، ليه بقول كده عشان حضراتكم عارفين أن ملفات الأمن الغذائي والاستراتيجي الخاص بالناس هو الملف الشاغل على مدار الوقت". 

أحمد موسى يتحدث عن أزمة السكر 

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، إنه حينما يكون أمر إيجابي يتم تسليط الضوء عليها، وحينما يتم رؤية أمر سلبي يتم انتقاده، اليوم هناك انفراجة قريبة جدا في ملف أزمة السكر خلال الأيام المقبلة. 

وتابع أحمد موسى، أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السكر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن كاميرا البرنامج كانت في شركة السكر في محافظة الفيوم، ويوجد 4 شركات سكر تضخ يوميا 8 آلاف طن من السكر بسعر 27 جنيه فقط لا غير. 

وطالب أحمد موسى المواطن بعدم دفع بسعر أعلى: "اللي يقولك اديني بسعر أعلى بلغ عنه، ومحدش يدفع أكتر من 27 جنيه في سعر كيلو السكر خلال الفترة المقبلة، وأنا بقولك على الهواء أهو، ولا متجر ولا هايبر ولا سوبر ماركت يقولك بـ 30 بلغ عنه فورًا". 

أزمة السكر أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد السكر

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