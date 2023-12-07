حتحوت : حجازي وكانتي جاهزان لتحدي اتحاد جدة أمام الأهلي

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عن جاهزية حجازي وكانتي جاهزان لتحدي اتحاد جدة المحتمل مع الأهلي في المونديال.

وكتب حتحوت عبر حسابه بموقع فيسبوك: حجازي وكانتي جاهزان لتحدي اتحاد جدة المحتمل مع الأهلي في المونديال.

وكانت قد كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف طارق حامد فى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي، تزامنًا مع التعاقد مع الثنائي نجولو كانتي وفابينيو في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عبر حسابه علي فيسبوك "صحيفة عكاظ السعودية: طارق حامد يرحل عن اتحاد جدة بعد البطولة العربية".

يذكر أن طارق حامد انضم إلى نادي اتحاد جدة في الصيف الماضي لمدة عامين، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي الزمالك وعدم التوصل لاتفاق للتجديد.