إعلامية شهيرة تثير الجدل بفقدانها لأكثر من 38 كيلوجراما بدون أي عمليات

أثارت الإعلامية جوزي جيبسون الجدل وذلك بفقدانها لأكثر من 38 كيلوجرامًا من وزنها وذلك على مدار عام كامل .

وفقا لموقع "اكسبريس " أشارت جيبسون أنها قامت باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وذلك مع ممارسة بعض التمارين الرياضية مع قيامها في الوقت نفسه بالاستغناء عن تناولها لبعض الأطعمة المصنعة والأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر وذلك في محاولة لخسارة الوزن

وقالت جيبسون أنها كانت تقوم بقيادة دراجتها إلى صالة الجيم وتقوم بالقيام بجلستين متتاليتين من تمارين HIIT ثم تعود إلى منزلها مرة أخرى.

وأضافت جوزي جيبسون أنها تحرص على تناول كمية كافية من الماء، وممارسة بعض التمارين الرياضية ذلك لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 45 دقيقة وذلك 3 مرات على الأقل في الأسبوع