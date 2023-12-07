"الأهرام": مصر من أوليات الدول التي استجابت لضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر

ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مصر كانت من أوليات الدول التي استجابت لضرورة التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التلوث البيئي وخفض انبعاثات الكربون.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت (مصر والاقتصاد الأخضر) - إلى مطالبات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، خلال مشاركته في قمة أطراف المناخ، المنعقدة حاليا في دبي، بضرورة قيام المؤسسات المصرفية الدولية بدور أكبر فى مساعدة دول العالم الثالث، بينها مصر، في جهود التحول للاقتصاد الأخضر عندها، واستعرض الوزير جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بتعزيز هذا التحول، ومن بينها إقرار إعفاءات ضريبية على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر.



ولفتت الصحيفة - كذلك - إلى إعلان وزير البترول المهندس طارق الملا، بدء مصر فى تطوير لوائحها الداخلية الخاصة بانبعاثات غاز الميثان فى قطاع البترول والغاز، وهكذا تسير مصر بخطى ثابتة ومدروسة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.



وذكرت الصحيفة أن الاقتصاد الأخضر لم يعد مجرد شعار يتردد، أو مادة صحفية يتداولها الصحفيون والإعلاميون كنوع من رفاهية الكلام والألفاظ البراقة، بل أصبح ضرورة حياة أو موت للبشرية كلها، والسبب هو أنه دون الحفاظ على البيئة والمسارعة إلى معالجة آثار التغير المناخي، وازدياد خطر انبعاثات الكربون، فإن الحياة على كوكب الأرض قد تنتهي تماما.

