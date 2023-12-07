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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تطلق مبادرة لتخفيض الأسعار للتخفيف على المواطنين.. تفاصيل

المنتجات الغذائية
المنتجات الغذائية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية بالتوجه للمشروعات الزراعية، والتي تهدف لتزويد المتاح والمعروض من المنتجات الغذائية أمام المواطن المصري، مشيرا إلى أنها ساعدت بصورة إيجابية على إتاحة المنتجات الغذائية المختلفة.

وأضاف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه كانت هناك بعض الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، وبالتالي تدخلت الدولة من خلال إنشاء المنافذ.

وأوضح أن هناك 240 منفذا بوزارة الزراعة يتم توفير المنتجات الغذائية فيها بأسعار مناسبة، إلى جانب منافذ وزارة التموين وأمان وغيرها، لخفض الأسعار.

وأكد أن الدولة المصرية وضعت سعرا استرشاديا للقمح هذا العام 1600 جنيه، وتم توفير التقاوي والأسمدة التي تخدم المزارع بشكل إيجابي، لافتا إلى أن جميع السلع الغذائية التي يحتاجها البيت المصري موجودة فى المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار.

الدكتور محمد القرش وزارة الزراعة الزراعة المنتجات الغذائية ارتفاعات الأسعار

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