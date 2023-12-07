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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة الفنان السورى سعيد عبد السلام.. تعرف علي أبرز أعماله

صدى البلد

أعلنت نقابة الفنانيين السوريين وفاة الفنان سعيد عبد السلام عن عمر يناهز الـ 84 عاما بعد صراع مع المرض.

ونشرت النقابة عبر الفيسبوك صورة للفنان الراحل: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

محطات فى حياة سعيد عبد السلام  

ولد الفنان السوري سعيد عبد السلام في عام 1941 في حي الصالحية في العاصمة دمشق. توفي والده في العدوان الفرنسي عام 1945. 

وبدأ عبد السلام مسيرته الفنية في عام 1958 عندما انضم إلى إذاعة دمشق. شارك في العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية السورية الشهيرة.

أعمال سعيد عبد السلام 

من بين أعماله المسرحية المعروفة، يمكن ذكر "محطات ممنوعة"، "بين ساعة وساعة"، "الأب"، "النهب"، "ساعة حلوة"، "حبس الأحلام"،"المفتش العام"، و "الفخ"، بالإضافة إلى أعمال أخرى.

 أما في مجال السينما، فقد شارك في أفلام مثل "الرابعة بتوقيت الفردوس" و"زواجعلى الطريقة المحلية". كما قام بأدوار درامية في أعمال مثل "مثل حرب السنوات الأربع"، "الغيوم البيضاء"، و"الوسيط".

 وفي عام 202، شارك في الجزء الثاني عشر من مسلسل "باب الحارة"، وهو آخر عمل درامي قام به.

مسلسل باب الحارة سعيد عبد السلام الفنان سعيد عبد السلام

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