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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العقول الخضراء.. القومي للحوكمة ينظم معسكرا تدريبيا لطلاب الإسكندرية والإسماعيلية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

نظم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية معسكر تدريبى لطلاب مدارس محافظتي الإسكندرية والإسماعيلية، وذلك استكمالا لمبادرة العقول الخضراء والتى ينفذها المعهد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الدكتورة شريفة شريف ، المدير التنفيذي للمعهد أن أنشطة المرحلة الثانوية لمبادرة العقول الخضراء " القائد الأخضر " يتم تنفيذها على مدار 4 أيام، منها ثلاثة أيام تدريب متصلة بالمعسكر ، مضيفة أن أنشطة المعسكر تستهدف مجموعة من المحاضرات والتعلم التجريبي والأنشطة التفاعلية التي تركز على الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومنها القضاء التام على الجوع، والتعليم الجيد، والمياة النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحد من أوجه عدم المساواة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف. كا ان الهدف الرئيس من انعقاد المعسكر هو خلق جيل من القادة لضمان استدامة التاثير.

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وأشارت شريف، إلى أن اليوم الرابع من فعاليات المعسكر يأتي بعد 20 يوما من التدريب حيث يقوم الطلاب خلال هذه المدة بالتفكير وإعداد المشروعات الخاصة بهم، ثم تشهد فعاليات اليوم الرابع من المعسكر التدريبي عرض مشاريع وأفكار الطلاب لمبادرات تنموية لخدمة مجتمعاتهم و يتم تقديم استشارات لهم فى مجال ريادة الأعمال.


واستهدف المعسكر التدريبي طلاب 3 مدارس لكل محافظة بإجمالي 180 طالبا وطالبة وتم تنفيذه بمدينة برج العرب .

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المعهد القومى للحوكمة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة شريفة شريف القائد الأخضر الأنشطة التفاعلية

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